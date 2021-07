Navi più alte in porto Brindisi da pista aeroporto più lunga (Di giovedì 8 luglio 2021) Brindisi - Con l'allungamento della pista dell'aeroporto di Brindisi è stata innalzata l'inclinazione del cono d'atterraggio degli aerei e quindi potranno accedere al porto, molto vicino allo scalo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021)- Con l'almento delladell'aerodiè stata innalzata l'inclinazione del cono d'atterraggio degli aerei e quindi potranno accedere al, molto vicino allo scalo ...

Cono d'atterraggio, eliminata la storica interferenza tra porto e aeroporto ... molto vicino allo scalo, anche navi con air - draft (distanza dalla superficie dell'acqua al punto più alto di una nave) di 45 metri, fino ad arrivare a 62 metri per le banchine più esterne. I nuovi ...

