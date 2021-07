Alanyaspor, malore per Babacar: si tratta di uno spasmo cardiaco (Di giovedì 8 luglio 2021) Allarme Khouma Babacar! L’ex attaccante della Fiorentina, ora all’Alanyaspor, ha sofferto di un malore durante l’allenamento di questa mattina. Dopo il caso Christian Eriksen, ci troviamo di fronte ad un nuovo problema al cuore. Il suo club, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere che si tratta di uno spasmo cardiaco. Burdur kamp?nda bu sabah rahats?zlanan futbolcumuz Khouma Babacar’?n Burdur Devlet Hastanesi’nde yap?lan ilk tetkiklerinde kalp spazm? geçirdi?i tespit edilmi?tir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Allarme Khouma! L’ex attaccante della Fiorentina, ora all’, ha sofferto di undurante l’allenamento di questa mattina. Dopo il caso Christian Eriksen, ci troviamo di fronte ad un nuovo problema al cuore. Il suo club, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere che sidi uno. Burdur kamp?nda bu sabah rahats?zlanan futbolcumuz Khouma’?n Burdur Devlet Hastanesi’nde yap?lan ilk tetkiklerinde kalp spazm? geçirdi?i tespit edilmi?tir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: Malore per #Babacar: si tratta di uno spasmo cardiaco - FantaMasterApp : 'FLASH | Malore per Babacar: il comunicato ufficiale dell’Alanyaspor' - sportface2016 : Malore per #Babacar: si tratta di uno spasmo cardiaco - STnews365 : Paura per El-Khouma Babacar: spasmo cardiaco in allenamento L'ex attaccante di Lecce e Fiorentina ha avuto un malor… - sportli26181512 : Malore per Babacar: l’ex Lecce fermato per uno spasmo cardiaco: Malore per Babacar: l’ex Lecce fermato per uno spas… -