Furto in un cantiere ad Airola: rubato materiale di vario genere (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAirola – Un Furto si è verificato in un cantiere edile in un cantiere di Airola in via Fonna. Con ogni probabilità i fatti si riferiscono allo scorso weekend ma solo nella giornata di ieri l'azienda si è accorta dell'accaduto. Ignoti hanno rubato diversi materiali ferrosi, valvole e tubi. Sul posto per i rilievi sono giunti i Carabinieri della locale compagnia caudina che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

