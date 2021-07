Recovery, senza una Pubblica Amministrazione efficiente il Pnrr non si attua (Di lunedì 5 luglio 2021) Oggi più che mai la Pubblica Amministrazione è una risorsa strategica per la riuscita delle sfide che l’Italia si trova davanti, prima fra tutte quella del Recovery. Con un’età media di 56 anni, superiore a quella degli altri Paesi europei, e con pericolose carenze di personale, la Pubblica Amministrazione italiana da circa 15 anni è rimasta bloccata sul piano della formazione e degli investimenti, addirittura dimezzati quelli sul capitale umano. È quasi un miracolo che il settore abbia fatto fronte alla gestione della pandemia, ora serve un cambiamento di passo. senza una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Oggi più che mai laè una risorsa strategica per la riuscita delle sfide che l’Italia si trova davanti, prima fra tutte quella del. Con un’età media di 56 anni, superiore a quella degli altri Paesi europei, e con pericolose carenze di personale, laitaliana da circa 15 anni è rimasta bloccata sul piano della formazione e degli investimenti, addirittura dimezzati quelli sul capitale umano. È quasi un miracolo che il settore abbia fatto fronte alla gestione della pandemia, ora serve un cambiamento di passo.una ...

