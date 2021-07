Valle d’Aosta, trovate morte assiderate due alpiniste. Erano rimaste bloccate sul Monte Rosa (Di domenica 4 luglio 2021) Le vittime sono Martina Svilpo, di 29 anni, residente a Crevoladossola (Verbania), e Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano. Con loro c'era anche Valerio Zolla, di 27 anni, di Pettenasco , che è ricoverato in Svizzera e le sue condizioni non sono gravi Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 luglio 2021) Le vittime sono Martina Svilpo, di 29 anni, residente a Crevoladossola (Verbania), e Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano. Con loro c'era anche Valerio Zolla, di 27 anni, di Pettenasco , che è ricoverato in Svizzera e le sue condizioni non sono gravi

Advertising

infoitinterno : Valle d’Aosta, due vittime sul Monte Rosa: ritrovate assiderate - bizcommunityit : Valle d'Aosta, morte assiderate sul Monte Rosa: la tragedia di due giovani alpiniste. Salvo un 27enne - Mafara72 : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… - Antico_Egitto : Valle d'Aosta, morte assiderate sul Monte Rosa: la tragedia di due giovani alpiniste. Salvo un 27enne - Il Tempo - otto_la : RT @cnsas_official: Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi gior… -