Allarme per le scorte di vaccini: Moderna e Pfizer potrebbero non garantire la copertura (Di giovedì 1 luglio 2021) Regioni preoccupate per il possibile rallentamento nelle forniture. Oggi vertice col generale Figliuolo. Intanto un italiano su tre è immunizzato Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 1 luglio 2021) Regioni preoccupate per il possibile rallentamento nelle forniture. Oggi vertice col generale Figliuolo. Intanto un italiano su tre è immunizzato

HuffPostItalia : Allarme Gimbe: anticipare i richiami degli over 60 per contrastare la variante Delta - Avvenire_Nei : L'idea. Allarme estinzione: per salvarle, ecco gli hotel delle api - ladyonorato : Tutto sto allarme per una variante MENO pericolosa dell’originale... chissà perché? ?? Variante delta, il segnale è… - bizcommunityit : Covid, Giani: 'In Toscana nessun allarme per la variante Delta' - Il_Mezzogiorno : Allarme Europei; per Oms servono più controlli agli spettatori -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme per Euro 2020, Berlino contro la Uefa: 'Giocare a Wembley è da irresponsabili'. Caos contagi in Russia, venerdì si gioca Svizzera - Spagna Venerdì sera è in programma un altro match da allarme rosso: i quarti di finale tra Svizzera e Spagna . Non per le squadre che si andranno ad affrontare sul rettangolo di gioco e, di conseguenza, ...

Venezia rischia di non essere più patrimonio Unesco, ecco perché Quella risuonata in laguna non è la sirena di una delle grandi navi da crociera che ormai non transiteranno più davanti a piazza San Marco. È piuttosto un allarme, non solo per la città, ma per tutto il comparto turistico e l'indotto: Venezia potrebbe perdere il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO. Secondo la direttrice d ell' Unesco's World ...

Allarme per il bostrico dell'abete rosso in Alto Adige Agenzia ANSA RIFORMA PENSIONI/ Previdenza complementare, cosa fare se si cambia lavoro Riforma pensioni, il network legale Consulcesi & Partners lancia un allarme riguardante i futuri assegni degli operatori sanitari ...

Fanghi tossici, la mappa dei comuni contaminati È allarme fanghi tossici nei campi del Nord Italia, irrigati da acque contaminate che rischiano di avvelenare frutta e verdura sulle nostre tavole. Sarebbero, infatti, 150mila le tonnellate ...

