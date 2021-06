Branzino al Forno | una ricetta semplice!

Leggi su cityroma

(Di lunedì 28 giugno 2021) 22 Giugno 2020 · admin · 2 commenti Sfatiamo la credenza che cucinare il pesce sia difficile: ladelalè a prova di bambino!alcon patate Non so perchè, ma tutte le volte dico di aver cucinato un pesce al, mi sento un super eroe vedendo la reazione di chi ho davanti! Sfatiamo una volta per tutte questo mito: cucinare il pesce non è così difficile. Ovviamente come per ogni cosa è necessario documentarsi, sapere cosa si sta cucinando e informarsi sui tempi per una cottura perfetta. Credimi però: quando cucinerai questo ...