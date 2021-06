Atletica | Mo Farah fallisce il tempo minimo per Tokyo 2020

(Di venerdì 25 giugno 2021) Nienteper la stella britannica Mohamed. Il 38enne, quattro volte olimpionico della pista, ha mancato ilnecessario per la conquista del pass per i prossimi Giochi Olimpici (27’28?00) chiudendo la qualificazione con un ildi 27’47?04. Niente da fare, dunque, per il sei volte campione mondiale che vede sfumarsi la possibilità di volare in Giappone. SportFace.

Niente Tokyo 2020 per la stella britannica Mohamed Farah. Il 38enne, quattro volte olimpionico della pista, ha mancato il tempo minimo necessario per la conquista del pass per i prossimi Giochi Olimpi ...