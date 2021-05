Daydreamer, trama 24 maggio 2021: Sanem si allontana da Can (Di lunedì 24 maggio 2021) Anticipazioni Daydreamer oggi 24 maggio 2021 con un colpo di scena che riguarderà Sanem. oramai stanca di Can e della sua vicinanza con Ayca. Cosa sta per succedere in Turchia? Sanem dice addio a Can Se gli spoiler Daydreamer di questa settimana parlano chiaro, prima di arrivare al lieto fine c'è ancora molta strada da fare. Dopo la bellissima notte che Sanem ha passato con Can sull'isolotto deserto, il ritorno a casa non è stato dei più felici. Infatti la Aydin ha sorpreso il suo fidanzato a progettare una scalata sul K2 insieme alla bella Ayca, che non sembra perdere tempo per passare alla seconda fase del suo piano. Il fotografo si è completamente dimenticato di informare Sanem di questo viaggio, come se lei non facesse parte della sua vita. Da ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 24 maggio 2021) Anticipazionioggi 24con un colpo di scena che riguarderà. oramai stanca di Can e della sua vicinanza con Ayca. Cosa sta per succedere in Turchia?dice addio a Can Se gli spoilerdi questa settimana parlano chiaro, prima di arrivare al lieto fine c'è ancora molta strada da fare. Dopo la bellissima notte cheha passato con Can sull'isolotto deserto, il ritorno a casa non è stato dei più felici. Infatti la Aydin ha sorpreso il suo fidanzato a progettare una scalata sul K2 insieme alla bella Ayca, che non sembra perdere tempo per passare alla seconda fase del suo piano. Il fotografo si è completamente dimenticato di informaredi questo viaggio, come se lei non facesse parte della sua vita. Da ...

Advertising

ReignOfTheSerie : E arrivato il tempo di salutare Can, Sanem e tutti i protagonisti di Daydreamer! Vi è piaciuta questa soap turca? *… - infoitcultura : Daydreamer, trama 21 maggio 2021: Ayca e Can partono insieme? - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 27 maggio: a Can torna la memoria, ma decide di non dirlo subito a Sanem - infoitcultura : Daydreamer, trama 20 maggio 2021: la «truffa» di Leyla - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 26 maggio: Can dice a Sanem che la ama e che non può vivere senza di lei -