Uomini e Donne, Ida Platano delude Maria De Filippi (Di domenica 23 maggio 2021) Dalle anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e Donne, abbiamo scoperto che Ida Platano ha deluso le aspettative di Maria De Filippi. Quando si è parlato della bella parrucchiera bresciana, infatti, Maria ha rivelato che la donna ha rifilato un due di picche a Gabriele, il cavaliere che la stessa conduttrice l'aveva convinta a frequentare. Lui le ha provate tutte e quando la dama gli ha chiesto di chiamarla più spesso, non apprezzando messaggini e canzoni inviate tramite Whatsapp, lo ha subito fatto, ma questo non è servito. L'ex compagna di Riccardo Guarnieri ha deciso di interrompere la loro conoscenza perché in lei non è scattato alcun interesse e dubita le scatterà in seguito, dunque non vuole illuderlo. Sembra insomma alquanto lontano il momento in cui la ...

