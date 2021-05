MotoGP, Martin non recupera per il Mugello. Pirro al suo posto (Di domenica 23 maggio 2021) MotoGP, Jorge Martin non ci sarà al GP d’Italia. Al suo posto spazio a Michele Pirro. ROMA – Jorge Martin non sarà al GP d’Italia, sesto appuntamento con il Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo sperava di poter scendere in pista al Mugello, ma il tracciato mette a dura prova il fisico dei piloti e per questo i medici hanno deciso di ritardare il ritorno in pista. Non sicuramente una buona notizia per la Pramac. La scuderia contava molto sul pilota iberico per questa gara. Alla fine, però, si è deciso di ascoltare il consiglio dei medici e ritardare il ritorno in pista. Al suo posto Michele Pirro La Ducati per il Gran Premio d’Italia ha deciso di non puntare su Tito Rabat. Dopo un doppio appuntamento deludente, la Pramac ha ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021), Jorgenon ci sarà al GP d’Italia. Al suospazio a Michele. ROMA – Jorgenon sarà al GP d’Italia, sesto appuntamento con il Mondiale di. Lo spagnolo sperava di poter scendere in pista al, ma il tracciato mette a dura prova il fisico dei piloti e per questo i medici hanno deciso di ritardare il ritorno in pista. Non sicuramente una buona notizia per la Pramac. La scuderia contava molto sul pilota iberico per questa gara. Alla fine, però, si è deciso di ascoltare il consiglio dei medici e ritardare il ritorno in pista. Al suoMicheleLa Ducati per il Gran Premio d’Italia ha deciso di non puntare su Tito Rabat. Dopo un doppio appuntamento deludente, la Pramac ha ...

