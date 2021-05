Fip Calabria | Francesca Ambrogio nuova responsabile minibasket Reggio Calabria

(Di venerdì 21 maggio 2021): le sue parole Il Comitato Regionale Fip comunica che,, Istruttrice Nazionale, impegnata nel progetto Fiba Europe per laè lapere provincia. “Sono entusiasta di aver ricevuto questo incarico che, ricade in un’annata molto importante per la Federazione Italiana Pallacanestro, l’anno del centenario dalla fondazione – ha affermato– A mio avviso, questo è l’anno zero. Occorre ripartire con ...

reggiotv : Il Comitato Regionale Fip comunica che, Francesca Ambrogio, Istruttrice Nazionale, impegnata nel progetto Fiba… - reggiotv : Con orgoglio e rinnovato spirito di servizio per la comunità, il Comitato Fip Calabria comunica di aver,… - ilmetropolitan : ???? Riaprono #Scatolone ed #Archi, la felicità della FIP Calabria

Il Comitato Fip Calabria comunica di aver, finalmente, preso possesso della gestione sportiva della Palestra "Piero Viola", per tutti "Scatolone" e della rinnovata palestra sita nel rione Archi ...