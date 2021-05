Paolo Brosio e Maria Laura svelano retroscena sulla rottura | Barbara D’Urso sbotta | “Non ci credo…” VIDEO

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nella puntata del 16 maggio di Domenica Live sono stati ospitatie l’ormai ex fidanzata. I due hanno raccontato i motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro storia, ma la conduttrice non è sembrata credere molto alla loro versione dei fatti. Ad un certo punto, infatti,ha L'articolo proviene da KontroKultura.

rimarrà una delle persone più importanti della mia vita - scrive Marialaura - e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa ' . Un messaggio ricondiviso da, sempre tra le ...Maria Laura De Vitis etornano ospiti da Barbara d'Urso a Domenica Live per parlare della loro rottura. La giovane è stata duramente messa in discussione dagli ospiti del programma, tra questi Raffaello Tonon, ...A Domenica Live, Marialaura De Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, racconta la fine del loro amore: «Purtroppo è finita, siamo amici, sono molto dispiaciuta, vorrei provare ...La loro love story è sempre stata molto controversa, soprattutto da parte di coloro che non credevano sulla genuità della loro relazione, considerata da molti opportunista.