LIVE Sonego-Rublev 3-6, Internazionali d’Italia in DIRETTA: doppio break del russo che vince il primo set! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Andrej Rublev conquista il primo set per 6 giochi a 3 grazie a due break conquistati nel terzo e nono gioco del match: Lorenzo Sonego paga qualche errore di troppo e le accelerazioni imprendibili del russo che non ha concesso chance di break e non sfruttato 5 palle break. FINE primo SET 3-6 primo SET ANDREJ Rublev! ALTRO break DEL russo! 40-AD SET POINT Rublev! Il russo continua a dominare in risposta con il diritto e ottiene un’altra palla break. 40-40 Diritto lungolinea vincente del russo. 40-30 Gran prima ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Andrejconquista ilset per 6 giochi a 3 grazie a dueconquistati nel terzo e nono gioco del match: Lorenzopaga qualche errore di troppo e le accelerazioni imprendibili delche non ha concesso chance die non sfruttato 5 palle. FINESET 3-6SET ANDREJ! ALTRODEL! 40-AD SET POINT! Ilcontinua a dominare in risposta con il diritto e ottiene un’altra palla. 40-40 Diritto lungolineante del. 40-30 Gran prima ...

