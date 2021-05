505 Games annuncia il sequel del videogioco di successo Ghostrunner (Di venerdì 14 maggio 2021) Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games, controllata di Digital Bros S.p.A., gruppo quotato al segmento STAR della Borsa Italiana, ha annunciato l’accordo con One More Level per lo sviluppo e la pubblicazione del secondo capitolo della serie sulle piattaforme PC, PlayStation 5 e Xbox Series X S. Sulla scia del continuo successo e a seguito della recente acquisizione della proprietà intellettuale del videogioco (IP), il Gruppo ha deciso di raddoppiare l’investimento per lo sviluppo di Ghostrunner 2 con un budget iniziale di 5 milioni di Euro. Ghostrunner è un brand dal grande potenziale, capace di contribuire a lungo al portfolio dei prodotti di 505 Games. Per la produzione di Ghostrunner 2, 505 Games rinnova la ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 14 maggio 2021) Il publisher internazionale di videogiochi 505, controllata di Digital Bros S.p.A., gruppo quotato al segmento STAR della Borsa Italiana, hato l’accordo con One More Level per lo sviluppo e la pubblicazione del secondo capitolo della serie sulle piattaforme PC, PlayStation 5 e Xbox Series X S. Sulla scia del continuoe a seguito della recente acquisizione della proprietà intellettuale del(IP), il Gruppo ha deciso di raddoppiare l’investimento per lo sviluppo di2 con un budget iniziale di 5 milioni di Euro.è un brand dal grande potenziale, capace di contribuire a lungo al portfolio dei prodotti di 505. Per la produzione di2, 505rinnova la ...

