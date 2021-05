Marina La Rosa mezza nuda: “Guardatemi sono una fi.. pazzesca” (Di giovedì 13 maggio 2021) Foto studiate, intime, casalinghe, spiritose, mai hot. Ma ora Marina La Rosa volta pagina e annuncia il cambiamento con un nuovo post in cui posa con nulla addosso, coperta solo da un asciugamano mentre esce dalla doccia. I fan sognano ricordando le lunghe notte bollenti durante la prima edizione del Grande Fratello quando “la gattamorta” faceva impazzire i fan. Ora ironica come non mai, Marina spiega il suo “nudo”. “Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente” le scrivono i follower. Ma ora basta, Marina La Rosa vuole cambiare “immagine”. “Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Foto studiate, intime, casalinghe, spiritose, mai hot. Ma oraLavolta pagina e annuncia il cambiamento con un nuovo post in cui posa con nulla addosso, coperta solo da un asciugamano mentre esce dalla doccia. I fan sognano ricordando le lunghe notte bollenti durante la prima edizione del Grande Fratello quando “la gattamorta” faceva impazzire i fan. Ora ironica come non mai,spiega il suo “nudo”. “Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente” le scrivono i follower. Ma ora basta,Lavuole cambiare “immagine”. “Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. ...

