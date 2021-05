Joe Biden sembra voler limitare il neoliberismo | ma in Italia e nell’Ue trionfa ancora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) I dati ufficiali sul virus dimostrano che la curva delle infezioni e dei decessi ha cominciato la sua discesa. Sulla base di questo dato l’opinione pubblicana, fortemente influenzata da quella europea, viene indirizzata dai mass media sulla richiesta di immediate riaperture in tutti i campi, evitando di considerare la drammatica situazione di ingiustizia economica e sociale nella qualecondannato per sempre il nostro Paese. Una lezione magistrale viene dai programmi economici annunciati da Joe, il quale afferma che l’economia statunitense, per essere al passo con i tempi, deve cambiare rotta, eliminando le inique e dannosissime idee neoliberiste per affidarsi con fiducia a un nuovo sistema economico improntato sulle teorie di Keynes. In sostanzaafferma due principi fondamentali: occorre ...