Supercars 2021: OTR Supersprint nel segno delle Mustang (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Supercars australiano prosegue la sua stagione 2021, con l’OTR Supersprint. Il circuito di The Bend, alle porte di Adelaide, prende idealmente il posto del cittadino nella capitale del South Australia, il cui destino appare incerto. Come incerte sono le condizioni meteo, che aiutano la serie a regalare un grande spettacolo. In questo articolo andremo a vedere cosa accade nelle tre gare in programma, dove abbiamo esiti diversi. Ma anche una costante: a The Bend la Ford da una sonora bastonata alla Holden, con tre successi su tre corse! Adelaide 500: è finita un’era Supercars 2021: cosa avviene nelle tre gare? La gara del sabato ci regala una novità. La pioggia porta in pole Andre Heimgartner, con Shane Van Gisbergen solamente in quarta fila. Alla partenza Chaz Mostert brucia Heimgartner, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilaustraliano prosegue la sua stagione, con l’OTR. Il circuito di The Bend, alle porte di Adelaide, prende idealmente il posto del cittadino nella capitale del South Australia, il cui destino appare incerto. Come incerte sono le condizioni meteo, che aiutano la serie a regalare un grande spettacolo. In questo articolo andremo a vedere cosa accade nelle tre gare in programma, dove abbiamo esiti diversi. Ma anche una costante: a The Bend la Ford da una sonora bastonata alla Holden, con tre successi su tre corse! Adelaide 500: è finita un’era: cosa avviene nelle tre gare? La gara del sabato ci regala una novità. La pioggia porta in pole Andre Heimgartner, con Shane Van Gisbergen solamente in quarta fila. Alla partenza Chaz Mostert brucia Heimgartner, ...

