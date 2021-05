Coronavirus | Speranza firma l’ordinanza per il via libera alle visite nelle Rsa | tutte le regole per l’accesso in sicurezza

(Di sabato 8 maggio 2021) Dopo l’anticipazione dei sottosegretari Pierpaolo Sileri e Andrea Costa, il ministro della Salute Robertoha annunciato di avertoche consentirà lein pienainle Rsa. L’ingresso, per il momento, sarà consentito solo ai visitatori in possesso della certificazione verde (green pass). «Ringrazio le Regioni e il Cts che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato – ha aggiunto-. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare lee i protocolli anti-Covid previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli». Come si potrà accedere ...

... Roberto. "Finalmente superiamo anche il lockdown degli affetti - afferma in una nota ... come integrato e validato dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza. Documento che ...Nel decreto sostegni arrivano nel frattempo fondi per i pazienti long Covid ."Il- dice all'ANSA il ministro- può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, ...La musica classica ritorna al teatro Verdi con la rassegna “I Grandi interpreti della musica”. Distanziamento, contingentamento e massimo rispetto delle regole sanitarie anti-Covid per una riapertura ...Via libera alle visite nelle Rsa, con misure e regole. “Ho appena firmato l’ordinanza che consentirà le visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. Ringrazio le Regioni e il Comitato tecnico scientific ...