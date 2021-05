Meloni a Salvini | mai detto no a candidati | serve riunione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - Giorgia, a quanto apprende l'AdnKronos, ha chiesto al leader della Lega, Matteo, di riunire il tavolo del centrodestra "per definire i" per le prossime amministrative. Dopo le dichiarazioni di ieri, conche, ospite di 'Porta a Porta', ha chiesto adi "fare un nome per Roma", la leader di Fdi, avrebbe mandato un messaggio al leghista., a quanto risulta all'AdnKronos, avrebbe anche sottolineato al leader del Carroccio di non avermai alcun no sulle candidature, chiedendo quindi un chiarimento formale - un tavolo ufficiale del centrodestra - sulla vicenda deidel centrodestra, a partire da Roma e Milano.