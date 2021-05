Expedia dimezza le perdite | titolo in rally al Nasdaq

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,81%. La società leader nelle prenotazioni turistiche online ha chiuso il primo trimestrendo la perdita da 1,3 miliardi, pari a 9,24 dollari per azione, a 606 milioni (4,17 dollari). Su base rettificata la perdita è invece cresciuta da 1,83 a 2,02 dollari per azione ma meno di quanto stimato dagli analisti (2,30 dollari). Sempre nei tre mesi i ricavi sono scesi da 2,21 a 1,25 miliardi di dollari, contro gli 1,11 miliardi indicati dl consensus. Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere iloggetto di vendite da parte degli operatori. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a ...