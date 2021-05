Amici 20: ecco chi sono i finalisti (SPOILER) (Di venerdì 7 maggio 2021) Conosciamo i nomi dei quattro finalisti di Amici 20, che il prossimo 15 Maggio – in diretta e col televoto – si contenderanno la vittoria del talent Si è registrata ieri sera la Semifinale di Amici 20, che andrà in onda sabato 8 Maggio in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata, condotta come sempre da Maria De Filippi e alla presenza dei tre giudici, Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, sono stati svelati i nomi dei quattro finalisti. Scopriamo chi sono. I finalisti Mentre scriviamo, siamo a conoscenza di soli tre dei quattro finalisti che il prossimo 15 Maggio – in diretta e con il televoto – si contenderanno la vittoria di Amici 20. Parliamo dei cantanti Aka7even (Luca Marzano) e ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) Conosciamo i nomi dei quattrodi20, che il prossimo 15 Maggio – in diretta e col televoto – si contenderanno la vittoria del talent Si è registrata ieri sera la Semifinale di20, che andrà in onda sabato 8 Maggio in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata, condotta come sempre da Maria De Filippi e alla presenza dei tre giudici, Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia,stati svelati i nomi dei quattro. Scopriamo chi. IMentre scriviamo, siamo a conoscenza di soli tre dei quattroche il prossimo 15 Maggio – in diretta e con il televoto – si contenderanno la vittoria di20. Parliamo dei cantanti Aka7even (Luca Marzano) e ...

