Roma. Consegna per sbaglio 1,3 kg di droga a un poliziotto invece che al cliente: arrestato pusher ‘distratto’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Una distrazione, una svista, oppure… problemi di vista. Ma l’errore è costato carissimo al corriere della droga, che ha fatto la Consegna non al cliente bensì a… un poliziotto in borghese. Lo scambio di persona E’ successo nel pomeriggio di ieri di fronte ad una banca tra via Nomentana e via Trissino. Un ispettore di polizia del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato avvicinato da un uomo, con indosso una tuta rossa, che lo ha dapprima salutato e poi gli ha Consegnato una busta di colore blu contenente un involucro in cellophane termosaldato. E’ stata una frazione di secondo il tempo di rendersi conto il poliziotto che qualcosa non quadrava ed il pusher che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Una distrazione, una svista, oppure… problemi di vista. Ma l’errore è costato carissimo al corriere della, che ha fatto lanon albensì a… unin borghese. Lo scambio di persona E’ successo nel pomeriggio di ieri di fronte ad una banca tra via Nomentana e via Trissino. Un ispettore di polizia del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato avvicinato da un uomo, con indosso una tuta rossa, che lo ha dapprima salutato e poi gli hato una busta di colore blu contenente un involucro in cellophane termosaldato. E’ stata una frazione di secondo il tempo di rendersi conto ilche qualcosa non quadrava ed ilche ...

Advertising

radioromait : Roma, sbaglia persona e consegna 1 kg di cocaina a un poliziotto: arrestato pusher - CorriereCitta : Roma. Consegna per sbaglio 1,3 kg di droga a un poliziotto invece che al cliente: arrestato pusher ‘distratto’ - mrosamalisan : RT @rassegnagram: È il #6maggio! E quindi? * In corso la consegna di 2,1 milioni di #vaccini * A #Roma protestano #scuola, #partiteIva e… - rassegnagram : È il #6maggio! E quindi? * In corso la consegna di 2,1 milioni di #vaccini * A #Roma protestano #scuola,… - LilaLaMarea : #ApuliaPride **Ostuni conquista la 27esima bandiera blu, la cerimonia di consegna a Roma** Spiagge premiate in prov… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Consegna Davigo ha raccontato di aver ricevuto a Milano i verbali segreti di Amara Il dettaglio sul luogo della consegna però è tutt'altro che secondario, perché sposterebbe la competenza delle indagini. Finora ha lavorato la Procura di Roma perché nella Capitale è arrivata la ...

Poke House, 20 milioni per nuovi locali in Europa. Grazie (anche) al digitale Oggi sono trenta le insegne di Poke House in attività fra Italia (Roma, Torino, Brescia e Parma le ... food delivery (gestito attraverso le principali piattaforme della consegna a domicilio) e click & ...

Marconi: corriere scende per fare una consegna e le rubano il furgone RomaToday Davigo dai pm per il caso Ungheria L'ex consigliere sentito come persona informata sui fatti: avrebbe parlato della loggia a membri del Csm. Atteso il verdetto del Riesame sulle carte sequestrate alla segretaria.È stato sentito ieri da ...

Scandellari (Centergross), con la pandemia riscoperta la moda pronta «Buyer e negozianti hanno spostato una parte degli acquisti dai capi di collezione, che richiedono una programmazione stagionale, ai capi che vengono consegnati pochi giorni dopo gli ordini». Tutti i ...

Il dettaglio sul luogo dellaperò è tutt'altro che secondario, perché sposterebbe la competenza delle indagini. Finora ha lavorato la Procura diperché nella Capitale è arrivata la ...Oggi sono trenta le insegne di Poke House in attività fra Italia (, Torino, Brescia e Parma le ... food delivery (gestito attraverso le principali piattaforme dellaa domicilio) e click & ...L'ex consigliere sentito come persona informata sui fatti: avrebbe parlato della loggia a membri del Csm. Atteso il verdetto del Riesame sulle carte sequestrate alla segretaria.È stato sentito ieri da ...«Buyer e negozianti hanno spostato una parte degli acquisti dai capi di collezione, che richiedono una programmazione stagionale, ai capi che vengono consegnati pochi giorni dopo gli ordini». Tutti i ...