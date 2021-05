LIVE Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo in DIRETTA: il britannico Goodfellow in testa alla gara dopo due tuffi (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.33: Super triplo e mezzo raggruppato rovesciato del tedesco Wolfram (89.25), che sale al secondo posto con 232.25. 9.32: Il britannico Heatly conquista 71.40 con doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Resta staccato di 20 punti dal colombiano Morales. 9.29: 84 punti per un eccezionale Garcia Boissier con il triplo avvitamento. Lo spagnolo si porta al secondo posto con 210 di punteggio totale. 9.27: Quadruplo e mezzo avanti da 79.80 per il colombiano Morales, che guida la classifica con 233.50. Si attende la risposta ora di Goodfellow. 9.23: Triplo e mezzo ritornato raggruppato da 76.50 per il britannico Goodfellow, che è sempre al comando con 158.10. Cinque punti di vantaggio sul messicano Morales, che segue al secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.33: Super triplo e mezzo raggruppato rovesciato del tedesco Wolfram (89.25), che sale al secondo posto con 232.25. 9.32: IlHeatly conquista 71.40 con doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti. Resta staccato di 20 punti dal colombiano Morales. 9.29: 84 punti per un eccezionale Garcia Boissier con il triplo avvitamento. Lo spagnolo si porta al secondo posto con 210 di punteggio totale. 9.27: Quadruplo e mezzo avanti da 79.80 per il colombiano Morales, che guida la classifica con 233.50. Si attende la risposta ora di. 9.23: Triplo e mezzo ritornato raggruppato da 76.50 per il, che è sempre al comando con 158.10. Cinque punti di vantaggio sul messicano Morales, che segue al secondo ...

