Advertising

TV7Benevento : Csm: ricorso impiegata indagata, Riesame Roma si riserva... -

Ultime Notizie dalla rete : Csm ricorso

Metro

...alcuni degli atti desecretati ad opera della Commissione Antimafia il 4 marzo 2020 sul sito del... in forma più o meno occulta, hanno fatto, dal dopoguerra in poi, a sodalizi di mafia per ...... ora ha perso pure unin Tribunale . Tecnicismi interni, su cui sorvoliamo. Ma il punto ... E poi ci stupiamo dello scandalo al? - la Rai Di Mare in peggio, ma si difende a spada tratta . ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere sul ricorso presentato dalla difesa di Marcella Contrafatto sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizio ...Giustizia e potere. I vertici del Csm sono preoccupati per la vicenda legata alla loggia Ungheria. Intanto escono documenti e fascicoli.