Dramma ad Avellino: uomo uccide la moglie e poi si costituisce ai carabinieri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tragedia questa mattina nel cuore di Avellino, dove un uomo di 83 anni uccide la moglie. L'anziano, dopo aver compiuto l'omicidio, si è costituito. Sul posto sono accorsi i militari per arrestare l'assassino. Secondo le prime indiscrezioni, la donna potrebbe essere stata strangolata.

