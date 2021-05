Festa Inter in Duomo, Ermal Meta tuona: “Molto imbarazzante. Mi sento preso per i fondelli” (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo lo sfogo di Giulia De Lellis, anche Ermal Meta ha detto la sua riguardo agli assembramenti in Piazza Duomo a Milano per i festeggiamenti della vittoria del campionato da parte dell’Inter. E anche lui ha dovuto rispondere ad accuse e offese da parte di numerosi tifosi Interisti. “Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano mi sono trovato questo. È tutto Molto imbarazzante e credo di non essere l’unico a sentirsi preso per i fondelli“, ha twittato il cantautore. Poi ha aggiunto: “A tutti gli Interisti che mi stanno offendendo per il tweet qui sotto voglio ricordare che essere felici per la vittoria dello scudetto è lecito, ma assembrarsi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo lo sfogo di Giulia De Lellis, ancheha detto la sua riguardo agli assembramenti in Piazzaa Milano per i festeggiamenti della vittoria del campionato da parte dell’. E anche lui ha dovuto rispondere ad accuse e offese da parte di numerosi tifosiisti. “Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano mi sono trovato questo. È tuttoe credo di non essere l’unico a sentirsiper i“, ha twittato il cantautore. Poi ha aggiunto: “A tutti gliisti che mi stanno offendendo per il tweet qui sotto voglio ricordare che essere felici per la vittoria dello scudetto è lecito, ma assembrarsi in ...

