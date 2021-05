Official PlayStation Magazine UK ha pubblicato il suo ultimo numero | ora le riviste ufficiali non esistono più

(Di sabato 1 maggio 2021) La nota casa editrice inglese Future Publishing ha ufficialmente ritirato dal mercatoUK, la rivista ufficiale, dopo oltre 15 anni di pubblicazione. Questa mossa non solo rimuove un'altro storico mensile dalle edicole, ma segna anche la fine delleUK era infatti l'ultima vera rivista ufficiale ancora in commercio e ora, chiusa questa pubblicazione, cala il sipario su un'era molto importante per i fan dei videogiochi vecchia scuola. Per fortuna, il team editoriale non resterà disoccupato: una nuova rivista, semplicemente intitolata Play, prenderà il suo posto e manterrà gli stessi scrittori, giornalisti e artisti. L'unica differenza è che non ...

Official PlayStation Magazine UK è stato ufficialmente chiuso e, con esso, cessano di esistere le riviste ufficiali, le letture preferite dai videogiocatori dagli anni 90 in avanti.La rivista OPM UK è diventata Play, ma non cambia molto. Future Publishing ha annunciato che il numero 187 di Official PlayStation Magazine UK è stato l'ultimo della nota rivista a tema Sony, che ora ...