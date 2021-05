Giappone, una scossa di terremoto davanti alla costa est: magnitudo 6.8 (Di sabato 1 maggio 2021) La scossa nella stessa zona del sisma-tsunami che causò il disastro di Fukushima. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Nessuna allerta tsunami Leggi su rainews (Di sabato 1 maggio 2021) Lanella stessa zona del sisma-tsunami che causò il disastro di Fukushima. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Nessuna allerta tsunami

Advertising

AntonelloAng : RT @BenedettaFrucci: Rampini (non Borghi): i due Stati Usa con le restrizioni più leggere-Texas e Florida-non hanno avuto più morti di quel… - DiPint3 : RT @BenedettaFrucci: Rampini (non Borghi): i due Stati Usa con le restrizioni più leggere-Texas e Florida-non hanno avuto più morti di quel… - 7TonyStark7 : RT @BenedettaFrucci: Rampini (non Borghi): i due Stati Usa con le restrizioni più leggere-Texas e Florida-non hanno avuto più morti di quel… - MichelottiMarco : RT @BenedettaFrucci: Rampini (non Borghi): i due Stati Usa con le restrizioni più leggere-Texas e Florida-non hanno avuto più morti di quel… - cleona12 : RT @BenedettaFrucci: Rampini (non Borghi): i due Stati Usa con le restrizioni più leggere-Texas e Florida-non hanno avuto più morti di quel… -