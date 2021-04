Gazzetta: senza Champions per la Juve sarebbe un disastro da 200 milioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca a Juventus e Milan: cosa significherebbe per i due club dover rinunciare alla Champions? Per i bianconeri sarebbe un disastro, per il rossoneri sarebbe inevitabile un ritardo nella crescita. Effetti pesanti in entrambi i casi, dunque, anche se il club di Agnelli avrebbe la peggio. Il calcolo è presto fatto. La Champions assicura 45-50 milioni di premi minimi contro i 10-15 dell’Europa League. Sono poi da considerare gli effetti a catena su sponsorizzazioni, marchio e botteghino. Negli ultimi 9 anni la Juve ha sempre partecipato alla Champions ed ha costruito sui suoi premi il suo predominio in Italia. “Dal 2012-13, stagione successiva al primo scudetto, a oggi i bianconeri ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladello Sport fa i conti in tasca antus e Milan: cosa significherebbe per i due club dover rinunciare alla? Per i bianconeriun, per il rossoneriinevitabile un ritardo nella crescita. Effetti pesanti in entrambi i casi, dunque, anche se il club di Agnelli avrebbe la peggio. Il calcolo è presto fatto. Laassicura 45-50di premi minimi contro i 10-15 dell’Europa League. Sono poi da considerare gli effetti a catena su sponsorizzazioni, marchio e botteghino. Negli ultimi 9 anni laha sempre partecipato allaed ha costruito sui suoi premi il suo predominio in Italia. “Dal 2012-13, stagione successiva al primo scudetto, a oggi i bianconeri ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - FdR__85 : RT @napolista: Gazzetta: senza Champions per la #Juve sarebbe un disastro da 200 milioni Dovrebbero liberarsi di #Ronaldo che pesa 87 milio… - HCE__ : RT @napolista: Gazzetta: senza Champions per la #Juve sarebbe un disastro da 200 milioni Dovrebbero liberarsi di #Ronaldo che pesa 87 milio… - napolista : Gazzetta: senza Champions per la #Juve sarebbe un disastro da 200 milioni Dovrebbero liberarsi di #Ronaldo che pesa… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Pioli si gioca tutto. Se finisce senza Champions rischia? #Milan -