Curling | Mondiali femminili 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Idifemminile si disputeranno a Calgary (Canada) dal 30 aprile al 9 maggio. La rassegna iridata torna protagonista a due anni di distanza dall’ultima volta, visto che dodici mesi fa non ebbe luogo a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un appuntamento fondamentale, perché assegna i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. A darsi battaglia saranno 14 Nazionali, che si fronteggeranno in un round robin. Le prime sei classificate staccheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi e si contenderanno anche le medaglie negli scontri a eliminazione diretta: prima e seconda accedono direttamente alle semifinali, le formazioni piazzate dal terzo al sesto posto passano da un turno preliminare (playoff). Sarà presente anche l’Italia, che insegue la qualificazione alle Olimpiadi. Le azzurre devono ...

Il regolamento deifemminili 2021 diche si svolgeranno a Calgary , in Canada. La competizione andrà in scena da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio, quando si svolgeranno le due finali per assegnare ...Il programma dei2021 difemminile che si svolgeranno a Calgar y, in Canada. Si comincia venerdì 30 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 7 maggio. Presente anche l' Italia ,...I Mondiali 2021 di curling femminile si disputeranno a Calgary (Canada) dal 30 aprile al 9 maggio. La rassegna iridata torna protagonista a due anni di distanza dall'ultima volta, visto che dodici mes ...Il regolamento dei Mondiali femminili 2021 di curling in programma a Calgary, in Canada. C'è anche l'Italia. Ecco chi va alle Olimpiadi.