Unisannio | da lunedì 3 maggio si torna in presenza

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Università del Sannioinda. Le lezioni, in modalità mista, potranno essere seguite in aula o da casa, così esami, sedute di lauree, attività di ricerca si svolgeranno di norma in. L’ateneo non si è mai fermato dall’inizio della pandemia, riprogrammando tempestivamente le attività, a seconda delle disposizioni ministeriali e nella piena salvaguardia della salute di studenti e personale. Adesso, con la Campania in zona gialla, il Senato accademico ha formalmente disposto la riapertura delle strutture daprossimo. La Segreteria studenti sarà aperta al pubblico nei consueti orari di sportello. Anche in Biblioteca saranno possibili prestiti e consultazione, mentre al momento non è consentito l’uso ...