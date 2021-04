Isola dei Famosi | riassunto 26 aprile | scontri accesi | il gruppo si divide

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - 103puntifelici : Cioè Francesca è lì che si dispera perché per un punto preso Gilles non le permette di fare la prova. Ma che stiamo… - tonnasozorti : RT @norainoflowerr: T: “NON DEVI DIVENTARE DEMOCRISTIANO ALL’ISOLA DEI FAMOSI GILLES DAI” ???????????????????????? #isola #tommasozorzi htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

un'Famosi particolarmente difficile quella di quest'anno per i concorrenti in gara e non solo per la fame e le prove complicate. Tanti sono gli infortuni che stanno infatti caratterizzando ...Direttafamosi 2021: commento live puntata 26 aprile A L'Famosi 2021 prosegue la scelta di Francesca Lodo. La ex letterina di Passaparola deve fare il nome del primo naufrago uomo da ...VITERBO - Si è verificato un incendio all'isola ecologica presente in strada Freddano a Viterbo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Ancora non si hanno.Non solo lacrime durante L’isola dei Famosi ma anche baci. Anzi, baci rubati! Ecco cos’è successo. Una settimana all’insegna dell’ironia per i naufraghi de L’Isola Dei ...