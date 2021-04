Covid, Speranza: divieto di ingresso in Italia a chi proviene dall'India (Di domenica 25 aprile 2021) 'Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) 'Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ina chi negli ultimi 14 giorni è stato in. I residenti inpotranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con ...

NicolaPorro : Altro che #Speranza e #Galli: #Taiwan non ha scelto il #lockdown ma di fatto ha sconfitto il #Covid. Ecco come ?? - fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - nonrispondere : RT @repubblica: ?? India travolta dal Covid, Speranza: 'Vietato l'ingresso in Italia per chi c'e' stato negli ultimi 14 giorni'. Usa: subito… - fabyo40 : RT @fattoquotidiano: Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Paese… -