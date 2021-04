Reggio Calabria, Marino (FdI): “basta coprifuoco, la città vuole tornare a vivere” (Di sabato 24 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria, Marino (FdI): “basta coprifuoco, la città vuole tornare a vivere. Il 29 aprile sarò presente a Piazza Italia” “Come ha scritto giustamente il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il coprifuoco è una misura “devastante per il nostro sistema economico, irragionevole e inutilmente punitiva”. Prolungarlo per altri mesi, nonostante permangano dubbi sulla sua efficacia poiché ancora non presenti evidenze scientifiche, sembra voler essere l’ennesima stangata al tessuto produttivo del paese, e un’ulteriore sospensione delle libertà dei cittadini italiani provati da misure restrittive da oltre un anno“. E’ quanto scrive in una nota Demetrio ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato(FdI): “, la. Il 29 aprile sarò presente a Piazza Italia” “Come ha scritto giustamente il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ilè una misura “devastante per il nostro sistema economico, irragionevole e inutilmente punitiva”. Prolungarlo per altri mesi, nonostante permangano dubbi sulla sua efficacia poiché ancora non presenti evidenze scientifiche, sembra voler essere l’ennesima stangata al tessuto produttivo del paese, e un’ulteriore sospensione delle libertà dei cittadini italiani provati da misure restrittive da oltre un anno“. E’ quanto scrive in una nota Demetrio ...

