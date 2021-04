Pirlo Juventus, panchina in bilico: spunta l’ex ct campione del Mondo (Di sabato 24 aprile 2021) Pirlo Juventus – La stagione della Juventus volge al termine, e per i bianconeri è tempo di riflessioni. La panchina di Andrea Pirlo traballa come non mai. L’esonero del Maestro potrebbe concretizzarsi laddove la Vecchia Signora non dovesse riuscire a centrale il doppio obiettivo quarto posto-Coppa Italia. Ed ecco che pensare al sostituto di Andrea Pirlo è diventato subito di dominio pubblico in quel di Torino. Tanti i nomi vagliati dal club Campion d’Italia uscenti, alla ricerca del profilo giusto. Pirlo Juventus, nuovi nomi per la panchina bianconera Si parte dal clamoroso ritorno di Allegri, alla stuzzicante idea Spalletti; per passare poi a Flick, che ha da poco annunciato il suo addio al Bayern Monaco, fino ad approdare a ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 aprile 2021)– La stagione dellavolge al termine, e per i bianconeri è tempo di riflessioni. Ladi Andreatraballa come non mai. L’esonero del Maestro potrebbe concretizzarsi laddove la Vecchia Signora non dovesse riuscire a centrale il doppio obiettivo quarto posto-Coppa Italia. Ed ecco che pensare al sostituto di Andreaè diventato subito di dominio pubblico in quel di Torino. Tanti i nomi vagliati dal club Campion d’Italia uscenti, alla ricerca del profilo giusto., nuovi nomi per labianconera Si parte dal clamoroso ritorno di Allegri, alla stuzzicante idea Spalletti; per passare poi a Flick, che ha da poco annunciato il suo addio al Bayern Monaco, fino ad approdare a ...

juventusfc : Termina qui la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official. Report fra poco, su - repubblica : Juventus, Pirlo: 'Sanzioni Uefa? Agnelli sereno, non abbiamo paura. Pensiamo a prenderci la Champions' - DiMarzio : Dal progetto Superlega alle news di campo, tra formazione e infortunati. #Pirlo in conferenza prima di… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #FiorentinaJuve, i convocati di #Pirlo: due assenze pesanti ?? - davideinno85 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | #Dybala sta meglio. #CR7 ha sempre voglia di far bene. #Chiellini e #Rabiot dall’inizio. #Danilo e #Bonucci… -