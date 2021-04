Simpson | sostituito il doppiatore di un personaggio gay | “Ora la sua voce è di un vero omosessuale”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 aprile 2021) Los Angeles, 22 apr – Un altro “caso doppiaggio” per i: stavolta coinvolge ungay che in passato è stato doppiato da un attore eterosessuale. Giammai! Lo staff di Matt Groening è già corso ai ripari sostituendolo con un, doppiaggi politically correct Come sappiamo, il primo a scatenare l’orda politically correct nel doppiaggio deiè stato Hank Azaria, che si è pentito amaramente di aver dato per trent’anni laall’indiano-americano Apu, il gestore del Jet Market. Questo, secondo i nuovi censori, incoraggiato stereotipi dannosi. Silenzio di tomba suldi Luigi, il cuoco italiano, o di Tony Ciccione, il mafioso macchietta. Chissà, noi italiani siamo meno “permalosi”?). Ad ogni modo il ...