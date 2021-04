Ferrero | «La Superlega è la fine del calcio distrugge la passione dei tifosi E su Agnelli…»

(Di martedì 20 aprile 2021) Massimo, presidente della Sampdoria, parla del futuro deldopo il caos: le sue dichiarazioni al Secolo XIX Massimo, presidente della Sampdoria, si esprime sulla nascita dellae sulle questioni relative al futuro del mondo del. Le sue dichiarazioni a ll Secolo XIX.– «Ho fatto tanti film nella vita e ogni film è una storia ma questo speravo proprio di non vederlo e mi auguro che non esca mai nelle sale perché sarebbe ladel nostro».RE IL– «Più che pericolosa, rischia dire il sistemae quindi uccidere ladi milioni di ...

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla del futuro del calcio dopo il caos Superlega: le sue dichiarazioni al Secolo XIX Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, si esprime sulla ...