Trasforma la tua casa in un’oasi di relax (Di lunedì 19 aprile 2021) Non c’è bisogno di dirlo a voce alta, ma stiamo vivendo in un’epoca davvero strana. Per anni abbiamo combattuto contro ritmi sempre più frenetici, saltando da un treno a un taxi a un aeroplano, cercando disperatamente di conciliare carriera, famiglia, amici e gli hobby in una perenne corsa contro il tempo. Nulla ci avrebbe reso più contenti di poter passare qualche momento in più a casa nostra, un ambiente purtroppo spesso trascurato per mancanza di tempo e di forze. Poi di improvviso è arrivato il fatidico marzo 2020. La pandemia ha cambiato il pianeta e le nostre abitudini quotidiane. D’improvviso ci siamo trovati a passare interminabili giornate dentro casa, impossibilitati ad uscire o perché la legge lo imponeva, o perché comunque il virus ci faceva giustamente molta paura. Abbiamo completamente cambiato il nostro rapporto con l’ambiente dove fino ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Non c’è bisogno di dirlo a voce alta, ma stiamo vivendo in un’epoca davvero strana. Per anni abbiamo combattuto contro ritmi sempre più frenetici, saltando da un treno a un taxi a un aeroplano, cercando disperatamente di conciliare carriera, famiglia, amici e gli hobby in una perenne corsa contro il tempo. Nulla ci avrebbe reso più contenti di poter passare qualche momento in più anostra, un ambiente purtroppo spesso trascurato per mancanza di tempo e di forze. Poi di improvviso è arrivato il fatidico marzo 2020. La pandemia ha cambiato il pianeta e le nostre abitudini quotidiane. D’improvviso ci siamo trovati a passare interminabili giornate dentro, impossibilitati ad uscire o perché la legge lo imponeva, o perché comunque il virus ci faceva giustamente molta paura. Abbiamo completamente cambiato il nostro rapporto con l’ambiente dove fino ...

QuotidianPost : Trasforma la tua casa in un’oasi di relax - imufarm7 : Reclama la corona e trasforma la tua Alleanza in un impero impenetrabile! - SolutionToni : #supera le tue #paure #trasforma la tua #vita in ciò che #desideri #tonisolution #followme… - sos_italiani : Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una azione di #solidarietà! Farlo è facile: alla voce 'sostegno alle… - AnnarosaPacini : Non c’è miglior allenamento per aumentare la fiducia in te stesso, che l’azione concreta. Trasforma la tua vita. O… -