Quando sarà abolito il coprifuoco? Ecco come stanno le cose (Di domenica 18 aprile 2021) Il 26 aprile si avvicina. È il giorno delle riaperture, ma cosa accadrà al divieto di circolazione notturno? Quando sarà abolito il coprifuoco? La domanda è legittima, ma in attesa del nuovo decreto e della sua forma ufficiale si può trovare una risposta analizzando quella che è la situazione generale. coprifuoco, cosa accade il 26 aprile? A partire dal 26 aprile le attività di ristorazione potranno operare anche la sera, a patto che lo facciano con servizio verso tavoli all'aperto. Una possibilità che, naturalmente, riguarda unicamente le regioni che saranno in zona gialla. Si immaginava che il coprifuoco potesse decadere nel momento in cui si fosse dato un nuovo via ai ristoranti in orari serali. Tuttavia, al momento, le decisioni non sembrano andare in una direzione che vedeva ...

