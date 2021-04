Covid, in arrivo il pass regionale: cos’è e come funziona (Di domenica 18 aprile 2021) Il governo Draghi ha deciso di introdurre il pass regionale. Si tratta di un certificato che permetterà ai viaggiatori di entrare nelle regioni arancioni o rosse. Tuttavia, il pass non sarà disponibile già dal 26 aprile (quando ci saranno le riaperture, ndr), ma verrà probabilmente introdotto entro l’estate. Fino alla sua introduzione, gli spostamenti nelle regioni arancioni e/o rosse avverranno solamente per motivi di salute, lavoro o urgenza. Vediamo nei dettagli come funzionerà. come funziona il pass regionale Per lo spostamento tra regioni gialle, non sarà necessario avere con sé alcun pass. Sarà possibile spostarsi senza alcuna restrizione Con l’introduzione del certificato, sarà possibile spostarsi anche nelle regioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Il governo Draghi ha deciso di introdurre il. Si tratta di un certificato che permetterà ai viaggiatori di entrare nelle regioni arancioni o rosse. Tuttavia, ilnon sarà disponibile già dal 26 aprile (quando ci saranno le riaperture, ndr), ma verrà probabilmente introdotto entro l’estate. Fino alla sua introduzione, gli spostamenti nelle regioni arancioni e/o rosse avverranno solamente per motivi di salute, lavoro o urgenza. Vediamo nei dettaglifunzionerà.ilPer lo spostamento tra regioni gialle, non sarà necessario avere con sé alcun. Sarà possibile spostarsi senza alcuna restrizione Con l’introduzione del certificato, sarà possibile spostarsi anche nelle regioni ...

