Morta Helen McCrory, attrice di Harry Potter e Peaky Blinders: aveva 52 anni (Di venerdì 16 aprile 2021) Grave lutto nel mondo del cinema: si spegne a 52 anni Helen McCrory, attrice nota per i ruoli nella saga di Harry Potter e nella serie Peaky Blinders. Secondo quanto riportato, a portarla via è stata una lunga battaglia con il cancro. Helen McCrory Morta l’attrice di Harry Potter Le fonti britanniche stanno battendo in questi minuti la notizia della scomparsa di Helen McCrory, attrice nata a Paddington nel 1968. Secondo quanto riportato dal marito stesso, Damian Lewis, la donna ha combattuto una “eroica battaglia contro il cancro“. Nel messaggio diffuso, l’uomo ha aggiunto: ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Grave lutto nel mondo del cinema: si spegne a 52nota per i ruoli nella saga die nella serie. Secondo quanto riportato, a portarla via è stata una lunga battaglia con il cancro.l’diLe fonti britche stanno battendo in questi minuti la notizia della scomparsa dinata a Paddington nel 1968. Secondo quanto riportato dal marito stesso, Damian Lewis, la donna ha combattuto una “eroica battaglia contro il cancro“. Nel messaggio diffuso, l’uomo ha aggiunto: ...

