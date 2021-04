Conte difende Speranza: “Metterlo in discussione significa indebolire il governo”. Draghi alla Lega: non alimentare polemiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi attacca Roberto Speranza indebolisce tutto il governo. E a dirlo è chi di questo esecutivo non ne fa parte. L’ex premier Giuseppe Conte si schiera al fianco del ministro della Salute, finito sotto attacco sia da parte dell’opposizione – con Fratelli d’Italia che ha annunciato una mozione di sfiducia – che della maggioranza, se così si può definire la Lega. “Faccio notare che il presidente Draghi è stato molto chiaro dichiarando solo qualche giorno fa che ha voluto lui il ministro Speranza e che ne ha grande stima. Quindi mettere in discussione Speranza significa voler indebolire, irresponsabilmente, il governo durante questa difficile fase emergenziale”, dice Conte, intercettato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Chi attacca Robertoindebolisce tutto il. E a dirlo è chi di questo esecutivo non ne fa parte. L’ex premier Giuseppesi schiera al fianco del ministro della Salute, finito sotto attacco sia da parte dell’opposizione – con Fratelli d’Italia che ha annunciato una mozione di sfiducia – che della maggioranza, se così si può definire la. “Faccio notare che il presidenteè stato molto chiaro dichiarando solo qualche giorno fa che ha voluto lui il ministroe che ne ha grande stima. Quindi mettere involer, irresponsabilmente, ildurante questa difficile fase emergenziale”, dice, intercettato ...

Advertising

riotta : Draghi, come @JoeBiden difende le democrazie, poi con realismo prova ad agire nel mondo reale. La sinistra dovrebbe… - AnnalisaChirico : Speranza difende i contratti scritti male per sua stessa ammissione. Ma lui dov’era mentre si compivano quelle scel… - zazoomblog : Conte difende Speranza: “Metterlo in discussione significa indebolire il governo”. Draghi alla Lega: non alimentare… - aandreagiuliia : RT @6dimattina_: Nomi e cognomi sempre: Conte difende speranza - Persona49939620 : RT @Gianmar26145917: #TG1, #Conte difende il 'compagno di merenda' #Speranza: 'Chi attacca lui indebolisce il governo!' Evidentemente #Gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte difende Fdi, Meloni contro Speranza: "Incompetente e inadeguato, ora la mozione di sfiducia". La Lega: "Vogliamo leggerla" Ma l'ex premier Giuseppe Conte difende il ministro. ''Faccio notare che il presidente Draghi è stato molto chiaro dichiarando solo qualche giorno fa che ha voluto lui il ministro Speranza e che ne ha ...

Giorgia Meloni, obiettivo 30% e Palazzo Chigi. Così ruba voti a Salvini Durante il primo governo Conte, ad esempio, FdI ha sempre votato a favore dei provvedimenti targati ... A Strasburgo e a Bruxelles FdI non cerca nuovi gruppi e nuovi alleati ma difende una posizione ...

Bastoni: “Avevo paura di non essere all’altezza, Conte mi ha dato fiducia” Bastoni ha poi proseguito, in vista della sfida al Napoli: "Ogni partita è difficile, come dimostrano le nostre ultime vittorie tutte di misura o sofferte. Siamo primi, è normal ...

Bastoni: 'Scudetto? Vicino, manca sempre meno. Non credevo di essere all'altezza dell'Inter, punto gli Europei' Intervenuto a Sport Mediaset, Alessandro Bastoni ha dichiarato: "Stiamo facendo un bel percorso, come testimoniano le 11 vittorie consecutive. Manca sempre ...

Ma l'ex premier Giuseppeil ministro. ''Faccio notare che il presidente Draghi è stato molto chiaro dichiarando solo qualche giorno fa che ha voluto lui il ministro Speranza e che ne ha ...Durante il primo governo, ad esempio, FdI ha sempre votato a favore dei provvedimenti targati ... A Strasburgo e a Bruxelles FdI non cerca nuovi gruppi e nuovi alleati mauna posizione ...Bastoni ha poi proseguito, in vista della sfida al Napoli: "Ogni partita è difficile, come dimostrano le nostre ultime vittorie tutte di misura o sofferte. Siamo primi, è normal ...Intervenuto a Sport Mediaset, Alessandro Bastoni ha dichiarato: "Stiamo facendo un bel percorso, come testimoniano le 11 vittorie consecutive. Manca sempre ...