A casa di Fedez arriva Lillo travestito da Posaman: la reazione di Leone è virale (Di giovedì 15 aprile 2021) Fedez ha fatto una sorpresa al primogenito e ha invitato a casa Lillo travestito da Posaman: la reazione di Leone è virale. Come in una vera e propria gag comica, quasi fosse nello show LOL – Chi ride è fuori, Lillo si è presentato a casa di Fedez e Chiara Ferragni travestito da Posaman. La sorpresa, ovviamente, era per il piccolo Leone, ma sembra che si sia divertito di più il papà. Non a caso, la reazione del primogenito dei Ferragnez è diventata virale in un lampo. Fedez invita a casa Posaman: la reazione di ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 15 aprile 2021)ha fatto una sorpresa al primogenito e ha invitato ada: ladi. Come in una vera e propria gag comica, quasi fosse nello show LOL – Chi ride è fuori,si è presentato adie Chiara Ferragnida. La sorpresa, ovviamente, era per il piccolo, ma sembra che si sia divertito di più il papà. Non a caso, ladel primogenito dei Ferragnez è diventatain un lampo.invita a: ladi ...

Advertising

Fedez : Com’era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque ?? E anche oggi lo stipendio… - antonio_tex89 : @baffettochefatw @Fedez Ahahha...lavori a casa ferragnez? - beauty_ofthings : Posaman che va a casa di Fedez e Leo che lo chiama ogni due secondi sto morendo dalle risate - Brezzamarina_ : RT @FraLauricella: #Lol a domicilio. @PrimeVideoIT come si prenota il servizio? ?????? #Posaman a casa #Fedez, per #Lello #ferragnez. ?????? htt… - FraLauricella : #Lol a domicilio. @PrimeVideoIT come si prenota il servizio? ?????? #Posaman a casa #Fedez, per #Lello #ferragnez. ?????? -