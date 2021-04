L' ex dg Brait resta agli arresti domiciliari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brait resta

Il Giorno

Michele(nella foto) per il momentoai domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare che a fine marzo era stata applicata al direttore generale dell'Asst di Pavia, in ...Michele(nella foto) per il momentoai domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare che a fine marzo era stata applicata al direttore generale dell'Asst di Pavia, in ...Michele Brait (nella foto) per il momento resta ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare che a fine marzo era stata applicata al direttore generale dell’Asst di Pavia ...