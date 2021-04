Boxe | Evander Holyfield torna a combattere! A 58 sfida McBride Il match con Tyson si allontana?

(Di lunedì 12 aprile 2021)tornerà aL’ex Campione del Mondo dei pesi massimi salirà sul ring il prossimo 5 giugno, perr affrontare Kevinin undi contorno dell’attesissimo confronto tra Teofimo Lopez Jr. e George Kambosos Jr. per il titolo mondiale unificato dei pesi leggeri. Il ribattezzato The Real Deal ora ha 58 anni e il suo ultimo incontro risale al 7 maggio 2011, quando sconfisse il danese Brian Nielsen per ko tecnico. A fornire l’indiscrezione è il giornalista Chris Mannix, voce riportata anche da DAZN e Sports Illustrated. La sede della contesa deve essere ancora definita. Lo statunitense era ovviamente un lontano parente del fuoriclasse che conquistò il titolo mondiale WBA nel 1996 sconfiggendo Mikee che difese la cintura in quattro occasioni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Evander

OA Sport

Cosa sia cambiato nell'accordo non è ancora stato reso pubblico, ma i fan dellasono al ... mentre l'ultimo combattimento da professionista diHolyfield, 58 anni, risale al 2011. Il match ...Quello che sembrava un netto no al ritorno allaè diventato un sì. Tyson ha confermato in una diretta Instagram che sfiderà per la terza voltaHolyfield . L'appuntamento è per il weekend ...Evander Holyfield tornerà a combattere! L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi salirà sul ring il prossimo 5 giugno, perr affrontare Kevin McBride in un match di contorno dell’attesissimo confronto ...Mike Tyson ha regalato grandissimo spettacolo durante un evento di AEW Dynamite, una delle tante promotion di wrestling negli Stati Uniti d'America. L'ex Campione del Mondo dei pesi massimi, una delle ...