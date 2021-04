Andrea Zenga su Dayane Mello: “Non mi interessa cosa pensa” (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha finalmente deciso di commentare le dichiarazioni della sua ex inquilina, Dayane Mello su di lui e sul legame con Rosalinda Cannavò.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip,ha finalmente deciso di commentare le dichiarazioni della sua ex inquilina,su di lui e sul legame con Rosalinda Cannavò.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Addictedtolife5 : Non a palma che fanno più domande su D che su R. Quanta beneficenza Dayane, quanta. (amicizia un paio di ciufoli)… - Miky20211 : #zengavo Intervista di oggi Non Succederà più - 10 Aprile 2021 - Andrea Zenga (GFVIP) - - isabellamisceo : Non Succederà più - 10 Aprile 2021 - Andrea Zenga (GFVIP) - #zengavo - ZORZANDO14 : RT @Viperellainside: Dopo il cinema delle viperelle mi soffermerei sulle storie di Crocc e Zenga ??? che bel trio era @stefyorlando con i d… - Viperellainside : Dopo il cinema delle viperelle mi soffermerei sulle storie di Crocc e Zenga ??? che bel trio era @stefyorlando con… -