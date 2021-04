Autobus dirottato sulla Paullese | per l’autista chiesta conferma della condanna a 24 anni in appello

Advertising

E' stata ridotta da 24 a 19 anni di carcere la condanna per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 uncon a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini , due insegnanti e una bidella, tutti messi in salvo dai carabinieri che fermarono l'uomo nella sua folle corsa a San Donato Milanese. La ...Undi linea è stato preso d'assalto e incendiato ieri sera a Belfast nel corso della sesta notte consecutiva di violenze in Irlanda del Nord. Il mezzo è stato attaccato in un'area che divide le ...La sentenza d'appello per l'uomo che dirottò un bus e sequestrò 50 ragazzini poi messi in salvo dai carabinieri ...La pena di Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema, è stata ridotta in appello da 24 a 19 anni. Quel giorno a bordo dell’autobus in ...