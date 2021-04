Minenna incontra ‘Donne in gioco’, al centro chiusura sale, cig e crediti imposta (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ stato un incontro molto cordiale e proficuo quello tra il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna e la delegazione del Comitato “Donne in Gioco”, guidata da Antonia Campanella. I temi dell’incontro – riporta l’agenzia Agimeg – sono stati quelli della chiusura prolungata dell’attività di gioco pubblico che ha portato allo stremo molte realtà imprenditoriali e di conseguenza i lavoratori coinvolgendo oltre 50.000 famiglie. Le principali criticità emerse sono: la mancanza di credito d’imposta sugli affitti, la cassa integrazione inadeguata e l’impossibilità di avere un sistema di whistleblower per segnalazioni. “Desideriamo ringraziare il direttore Minenna per la splendida accoglienza – ha dichiarato Antonia Campanella -. Il direttore ha mostrato grande interesse per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ stato un incontro molto cordiale e proficuo quello tra il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcelloe la delegazione del Comitato “Donne in Gioco”, guidata da Antonia Campanella. I temi dell’incontro – riporta l’agenzia Agimeg – sono stati quelli dellaprolungata dell’attività di gioco pubblico che ha portato allo stremo molte realtà imprenditoriali e di conseguenza i lavoratori coinvolgendo oltre 50.000 famiglie. Le principali criticità emerse sono: la mancanza di credito d’sugli affitti, la cassa integrazione inadeguata e l’impossibilità di avere un sistema di whistleblower per segnalazioni. “Desideriamo ringraziare il direttoreper la splendida accoglienza – ha dichiarato Antonia Campanella -. Il direttore ha mostrato grande interesse per le ...

