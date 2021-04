AstraZeneca: in Italia uso preferenziale per gli Over 60 (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo fa sapere Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità: in Italia AstraZeneca sarà raccomandato solo per gli ultrasessantenni A margine del nuovo pronunciamento dell’Ema sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino anti-Covid AstraZeneca e sull’eventuale nesso tra la somministrazione dell’antidoto e forme gravi di trombosi (qui un approfondimento), l’Italia, per bocca del presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, anticipa una linea che potrebbe essere presto adottata anche dal resto dei Paesi Europei: somministrare Vaxzevria solo a pazienti ultrasessantenni. Così Locatelli: “Considerando i dati sulla letalità (con Coronavirus), che confermano che le vittime sono perlopiù anziani, l‘idea anche per l’Italia è di raccomandare l’uso ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Lo fa sapere Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità: insarà raccomandato solo per gli ultrasessantenni A margine del nuovo pronunciamento dell’Ema sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino anti-Covide sull’eventuale nesso tra la somministrazione dell’antidoto e forme gravi di trombosi (qui un approfondimento), l’, per bocca del presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, anticipa una linea che potrebbe essere presto adottata anche dal resto dei Paesi Europei: somministrare Vaxzevria solo a pazienti ultrasessantenni. Così Locatelli: “Considerando i dati sulla letalità (con Coronavirus), che confermano che le vittime sono perlopiù anziani, l‘idea anche per l’è di raccomandare l’uso ...

